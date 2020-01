Better Call Saul : trailer pour la saison 5

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/01/2020 à 11h11 par Amelie Brillet | Divers | 0

2020 - AMC

AMC vient de dévoiler un premier trailer entier pour la saison 5 de Better Call Saul.

Better Call Saul, qui sera enfin de retour pour sa saison 5 le dimanche 23 février, nous propose un premier trailer complet :





On y aperçoit Dean Norris , qui reprend son rôle de Breaking Bad, l'agent de la DEA Hank Schrader., la décision de Jimmy McGill ( Bob Odenkirk ) d'exercer la loi sous le nom de Saul Goodman crée une vague profonde et inattendu pour ses proches. De nouvelles photos montrent, par exemple, Saul aux côtés de son garde du corps Huell Babineaux, qui est déjà apparu dans quelques épisodes des saisons 3 et 4.