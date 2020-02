En bref : My Brilliant Friend, Good Girls, The Plot Against America...

News Séries

Good Girls - 2020 - NBC

Petit tour de l'actualité séries à ne pas manquer !

Elena Greco et Lila Cerullo commenceront un nouveau chapitre sur HBO très rapidement. HBO a annoncé que la saison 2 de son drame Italien débuterait leprochain.Basé sur le second livre de la série de quatre romans d'Elena Ferrante My Brilliant Friend: The Story of a New Name (le titre de la seconde saison) suit les meilleures amies Elena et Lila alors qu'elles entrent dans l'âge adulte et expérimentent romances, cœurs brisés, succès et trahisons.La chaîne a aussi diffusé un teaser pour sa série : Soundtrack annulée après seulement une saison :Le drame musical Soundtrack, dont la saison a été diffusée en décembre 2019, suivait un groupe disparate de gens connectés dans le Los Angeles contemporain, tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'industrie musicale.Le casting comptait notamment Callie Hernandez Madeleine Stowe et Campbell Scott Good Girls : Trailer pour la saison 3 qui sera diffusée à partir du 16 février :: Premier teaser pour la nouvelle série HBO !La nouvelle série de David Simon (The Wire) qui sera diffusée à partir du lundi 16 mars imagine une Amérique qui aurait élu le héros national Charles Lindbergh au lieu de Franklin D. Roosevelt pendant la seconde guerre mondiale, et qui serait tombée dans le fascisme.Le casting de la mini-série en six épisodes compte John Turturro et Winona Ryder The 100 : Le spin-off de la série The 100 va s'intituler... AnacondaLe projet, dont le pilot sera diffusé pendant la septième et dernière saison de The 100, se nomme donc désormais Anaconda. Sous réserve qu'il ne change pas, et que la série soit réellement commandée.On sait peu de choses sur ce préquel : la série potentielle prendrait place après la première apocalypse nucléaire, suivant "un groupe de survivants sur le sol alors qu'ils apprennent à survivre dans un monde dangereux tout en se battant pour créer une nouvelle meilleure société."