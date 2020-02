Pas de saison 6 pour The Crown

News Séries

Netflix annoncé que sa série The Crown prendrait fin avec sa saison

C'est Imelda Staunton qui reprendra le rôle de la Reine Elizabeth dans la saison finale, succédant à Claire Foy dans les saisons 1 et 2, et à Olivia Colman dans les saisons 3 et 4.





Peter Morgan , le créateur de The Crown, souhaitait initialement que la série comporte six saisons. Cependant, il a récemment changé d'avis, expliquant dans un communiqué que maintenant qu'ils ont commencé à travailler sur la saison 5, il est devenu clair qu'il s'agissait du moment parfait pour s'arrêter.La saison 3 de The Crown a débuté en septembre dernier. La saison 4, qui accueillera Gillian Anderson dans le rôle de Margaret Thatcher et Emma Corrin dans celui de la jeune Diana Spencer, devrait débuter plus tard cette année. La saison 5 devrait logiquement être diffusée en 2021.

