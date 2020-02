Pas de saison 2 pour Spinning Out sur Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/02/2020 à 03h57 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Netflix a décidé d'annuler sa nouvelle série Spinning Out.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la nouvelle série sportive de Netflix, Spinning Out ne reviendra pas pour une saison 2.



Spinning Out est un drame donc voici le synopsis : Après qu'une chute ait presque mis fin à sa carrière, une patineuse artistique solo saisit l'occasion de continuer en tant que patineuse en couple avec un partenaire bad-boy et talentueux. Elle risque ainsi de révéler un secret qui pourrait détruire toute sa vie.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous suivi la saison 1 de Spinning Out en entier ?