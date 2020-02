Une saison 4 pour The Good Doctor

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/02/2020 à 13h58 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Good Doctor - ABC

ABC vient de renouveler sa série The Good Doctor !

Excellente nouvelle pour les fans de Freddie Highmore et de sa série The Good Doctor, celle-ci reviendra pour une saison 4.



Pour rappel, The Good Doctor est une création de David Shore. La série met en scène le docteur Shaun Murphy, un jeune médecin autiste qui lutte avec les interactions sociales, mais qui possède une honnêteté attrayante.



La série obtient toujours de bonnes audiences avec un taux moyen de 0.8 sur la cible pour la saison en cours pour l'instant et 5.7 millions de téléspectateurs en moyenne. Cela permet à la série d'être le troisième meilleur drame de la chaîne.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Suivez-vous toujours The Good Doctor ?