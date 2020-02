HBO renouvelle Avenue 5 pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/02/2020 à 13h43 par Charlotte Papet | Agenda | 0

HBO vient de renouveler sa nouvelle série Avenue 5 pour une saison 2.

Et de deux pour la nouvelle série avec Hugh Laurie ! HBO vient de commander une deuxième saison pour Avenue 5 dont la saison 1 se terminera le mois prochain.



Pour rappel, Avenue 5 raconte l'histoire de Ryan Clark, le capitaine confiant de l'Avenue 5, un navire de croisière spatial avec des équipements de luxe comme des buffets gastronomiques, un spa, une terrasse d'observation et des cours de yoga. Le voyage de huit semaines de l'Avenue 5 autour de Saturne est en cours et ses systèmes sont optimaux. Mais lorsque le navire rencontre soudainement des difficultés techniques, il appartient à Ryan et à son équipage de calmer les passagers mécontents et de trouver un moyen de faire face aux événements inattendus à bord, bien qu'ils soient ou non équipés pour la tâche.



Heureux de ce renouvellement ?