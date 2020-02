Agenda séries de la semaine : Altered Carbon, Strike Back...

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/02/2020 à 08h44 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Altered Carbon - Netflix

Quel est le programme série de la semaine ?

Cette semaine, quelques retours mais aussi des lancements de séries !



Lundi

Programmation habituelle.



Mardi

Strike Back revient avec sa saison 8 !



Mercredi

Netflix lance sa nouvelle série I Am Not Okay With This.



Jeudi

Altered Carbon revient avec sa saison 2.



Vendredi

Programmation habituelle.



Samedi

Gros néant point de vue séries !



Dimanche

Programmation habituelle.



Pour en savoir plus sur la diffusion des séries cette semaine et les suivantes, consultez notre page programmation séries !



Qu'allez-vous ne surtout pas manquer cette semaine ?