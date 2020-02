Une saison 8 pour The Blacklist

News Séries

le 23/02/2020

The Blacklist - 2019 - NBC

NBC a renouvelé The Blacklist pour une saison 8 !

Et de huit pour la série de NBC, The Blacklist !



"Félicitations à notre casting, aux producteurs et à l'équipe, toutes les personnes qui continuent à atteindre l'excellence chaque semaine." ont déclaré les co-présidents des programmes de la chaîne.



La série The Blacklist a débuté en 2013, celle-ci met en scène la vie d'un criminel mystérieux qui jongle entre les Feds et ses collègues criminels, alors qu'il va proposer son aide à la police pour chasser l'homme qu'il a essayé de protéger toute sa vie.







La série en est actuellement à sa septième saison qui reviendra le 20 mars.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? The Blacklist vaut-elle toujours le coup ?

Source : TV Line