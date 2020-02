Une date pour la saison 3 de The Last O.G.

News Séries

TBS a dévoilé une date pour la saison 3 de sa comédie The Last O.G.

La série qui met en scène Tracy Morgan et Tiffany Haddish reviendra pour sa saison 3 le mardi 7 avril prochain.





Dans sa troisième saison Tray (Morgan) est obligé de trouver un endroit pour vivre, et une nouvelle forme de revenus. Il atterrit dans le Brooklyn embourgeoisé, avec un tas de voisins hipsters et colorés. Il commence à y donner des tours sur la "légende de la banlieue". Mike Tyson , Katt Williams, J.B. Smoove Sasheer Zamata , Marla Gibbs et John Amos