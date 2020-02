Une date pour la saison 2 de After Life sur Netflix

News Séries

After Life - Netflix

Netflix vient de programmer la saison 2 de After Life.

Pour rappel, After Life est une dramédie créée par Ricky Gervais dont voici le synopsis :

Après la mort inattendue de sa femme, Tony, homme gentil, change de personalité. Il devient impulsif, ne se soucie plus des conséquences de ses actes, et bouleverse son univers.



Avez-vous hâte de retrouver la série ? Qu'attendez-vous de cette deuxième saison ?