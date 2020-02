Une date pour la saison 4 de The Good Fight

News Séries

The Good Fight - CBS

CBS All Access vient de programmer la saison 4 de The Good Fight.

Le printemps va être chargé sur CBS All Access ! La chaîne de streaming de CBS vient de programmer la quatrième saison de The Good Fight à partir du jeudi 9 avril. Un épisode sera proposé chaque jeudi à partir de cette date.







Compodée de 10 épisodes, cette quatrième saison mettra en scène Reddick, Boseman & Lockhart, navigant dans des endroits très différents où l'indépendance n'est plus vraiment d'actualité !



Avez-vous hâte de retrouver The Good Fight ? Qu'attendez-vous de cette quatrième saison ?