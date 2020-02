Une saison 2 pour la série Godfather of Harlem

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/02/2020 à 12h34 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Godfather of Harlem - 2020 - Epix

Epix vient de renouveler sa série Godfather of Harlem !

Et de deux pour la nouvelle série Epix avec Forest Whitaker. La chaîne vient d'accorder la commande d'une deuxième saison qui se composera de 10 épisodes.



Créée par Chris Brancato, la série Godfather of Harlem raconte l'histoire vraie du chef d'un groupe criminel, Bumpy Johnson, qui, au début des années 1960, est revenu de dix ans de prison pour trouver le quartier qu'il a autrefois gouverné, en ruines. Avec les rues contrôlées par la mafia italienne, Bumpy doit prendre le pas sur la famille du crime génoise afin reprendre le contrôle. Au cours d'une bataille brutale, il forme une alliance avec le prédicateur radical Malcolm X - rattrapant l'ascension politique de Malcolm dans le collimateur de bouleversements sociaux et d'une guerre de la mafia qui menace de déchirer la ville.



La première saison de la série s'est terminée en décembre dernier ! Plus qu'à attendre de nouveaux épisodes !



