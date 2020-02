Une saison 2 pour Year of The Rabbit

News Séries

Year of the Rabbit - Channel 4

IFC vient de renouveler sa série Year of the Rabbit !

Et de deux pour la série Year of the Rabbit ! La chaîne IFC vient d'accorder la commande d'une deuxième saison pour la série anglaise qui suit un groupe de détectives victoriens. Ensemble, le trio doit lutter contre le crime tout en côtoyant gangs de rue, hommes politiques tordus, princes bulgares, spiritualistes, stars du music-hall et Elephant Man.



Cette deuxième saison se composera de six épisodes.



Avez-vous suivi la saison 1 de Year of the Rabbit ?