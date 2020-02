Une date pour la saison 3 de Vida sur Starz

News Séries

Vida - Starz

Starz vient de programmer la saison 3 de sa série Vida.

Moins d'un an après la diffusion de la saison 2 de Vida sur Starz, la chaîne câblée vient de programmer la saison 3.



C'est le dimanche 26 avril que la série reviendra avec de nouveaux épisodes !



Pour rappel, Vida suit Emma et Lyn, deux soeurs mexicaines de Los Angeles. Très différentes et éloignées, les deux soeurs vont être forcées de revenir dans leur quartier d'enfance afin de confronter leur passé et découvrir la vérité surprenante autour de l'identité de leur mère.



