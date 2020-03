Des dates pour les saisons 3 de On My Block et Elite

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/03/2020 à 13h38 par Charlotte Papet | Agenda | 0

On My Block - 2020 - Netflix

Netflix a annoncé des dates de retour pour les saisons 3 de ses séries On My Block et Elite.

On My Block, la comédie adolescente sur quatre amis intelligents et qui connaissent bien la rue en navigant entre les triomphes, l douleur et la nouveauté du lycée, reviendra avec huit nouveaux épisodes d'une demi-heure le mercredi 11 mars.



Le renouvellement de la série est venu avec une hausse notable des salaires pour les stars de la série qui sont passés et 20 000 dollars à 80 000 dollars par épisode.





La saison 3 d' Elite reviendra quant à elle deux jours plus tard, le. Le thriller espagnol se déroule à Las Encinas, la meilleure école, et la plus exclusive d'Espagne, dans laquelle l'élite envoie ses enfants pour étudier, et où trois enfants de familles modestes sont admis après que leur école ait été détruite par un tremblement de terre.Regardez la vidéo d'annonce, avec des extraits de nouveaux membres de casting :