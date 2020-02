Une quatrième et dernière saison pour la série Atypical

News Séries

Atypical - Netflix

Netflix vient de renouveler sa série Atypical pour une dernière saison.

Bonne et mauvaise nouvelle pour les fans de la série Atypical. Commençons par la bonne : la série vient d'être renouvelée pour une quatrième saison ! La moins bonne nouvelle, c'est que cette saison sera la toute dernière.



La saison 4 de Atypical se composera de 10 épisodes et sera proposée en 2021.



Pour rappel, Atypical suit la vie de Sam, un jeune autiste de 18 ans qui recherche l'amour et l'indépendance alors que toute sa famille se demande ce que c'est d'être vraiment "normal".







La saison 3 de la série a été diffusée en novembre 2019. Il va encore falloir être patient pour découvrir de nouveaux épisodes !



Que pensez-vous de cette décision ? Atypical tourne-t-elle en rond ?

