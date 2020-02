Question série : que pensez-vous de Hunters ?

News Séries

25/02/2020

Hunters - 2020 - Amazon

La question du jour se centre sur la série Hunters (2020).

Sortie la semaine dernière, Hunters (2020) était la série que nous attendions avec impatience.



La série suit un groupe divers de chasseurs de nazis en 1977 à New York, qui découvrent que des centaines de nazis se sont échappés et vivent en Amérique. Ils font donc ce que n'importe quelle bande de vengeurs ferait : ils s'organisent pour une quête sanglante de vengeance et de justice. Mais ils découvrent vite une grande conspiration et doivent agir vite pour arrêter les nouveaux plans de génocide des nazis.



Vous lui avez donné la note de 2.3/10. C'est donc plutôt clair, vous n'avez pas vraiment aimé. Pourquoi ? Qu'avez-vous pensé de la série Hunters ?