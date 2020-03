Betty : date et teaser pour la nouvelle série HBO

News Séries

Seriesaddict.fr le 02/03/2020 à 11h30 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - HBO

HBO a dévoilé une date et un teaser pour sa nouvelle série, Betty.

La comédie Betty débutera le vendredi 1er mai prochain.





Basée sur Skate Kitchen, le film de Crystal Moselle , la série met en scène Dede Lovelace Ajani Russell et Rachelle Vinberg , qui faisaient toutes partie du film de 2018.Betty, dont la première saison est constituée de six épisodes, est une comédie sur le skate basée à New York. Elle suit un groupe de jeunes femmes diverses qui évoluent dans le monde du skate, dominé par les hommes.

Source : Deadline