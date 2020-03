Self Made : premier trailer pour la nouvelle série Netflix

News Séries

Netflix vient de dévoiler un premier trailer pour sa nouvelle série, Self Made.

La série limitée en quatre parties sera diffusée le vendredi 20 mars prochain.







Self Made met en scène Octavia Spencer dans le rôle de C.J. Walker, entrepreneure dans le soin du cheveu et première femme à être devenue millionnaire d'elle-même aux Etats-Unis.



Le casting est complété par Blair Underwood, Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Garrett Morris, Kevin Carroll et Bill Bellamy.