Question série : allez-vous tester Disney+ ?

Seriesaddict.fr le 27/02/2020 à 10h48 par Charlotte Papet | Chroniques | 1

La question du jour se centre sur le nouveau service de streaming Disney+.

Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau service de streaming de Disney, Disney+, sort le 24 mars en France.



Avec un catalogue assez conséquent, ce nouveau service a déjà fait un carton aux Etats-Unis. Il faut dire que Disney+ regroupe toutes les productions Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic mais aussi les programmes de la FOX, par exemple, avec notamment toutes les saisons de The Simpsons.



De notre côté, nous allons bien évidemment tester, rien que pour voir toutes les saisons de The Simpsons (un véritable projet de vie).



Et vous, allez-vous succomber à ce nouveau service ?