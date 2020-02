Trois saisons de plus pour Chicago Fire, PD et MD

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/02/2020 à 16h01 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Chicago Fire - 2020 - NBC

NBC a renouvelé son #OneChicago pour trois saisons supplémentaires.

Excellente nouvelle pour les fans de la franchise Chicago, celle-ci devrait rester sur nos écrans pour encore un bon moment.



La chaîne NBC a renouvelé les trois séries Chicago Med, Chicago Fire et Chicago PD pour trois saisons chacune.



Chicago Fire ira donc jusqu'à au moins sa saison 11. Chicago PD sera à l'antenne jusqu'à sa saison 10 et Chicago Med jusqu'à sa saison 8.



Il faut croire que NBC ne fait pas les choses à moitié concernant ses renouvellements. La chaîne a déjà accordé trois saisons pour Law & Order: SVU mais aussi New Amsterdam, il y a quelques temps.



Heureux de ce triple renouvellement ?

Source : TV Line