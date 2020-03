The Eddy : date et trailer pour la nouvelle série Netflix de Damien Chazelle

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/03/2020 à 16h02 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Netflix a dévoilé un teaser et une date de lancement pour The Eddy, la série limitée de Damien Chazelle.

The Eddy propose un regard intrigant sur une boîte de nuit parisienne et les personnes qui la dirigent. La série sera diffusée à partir du vendredi 8 mai prochain.





Le début à la télévision de Damien Chazelle (La La Land, Whiplash...) met en scène André Holland (Moonlight).The Eddy est un drame de huit épisodes qui prend place dans un quartier multi-culturel vibrant de Paris, de nos jours. Elliot Udo (Holland), qui a été un pianiste de jazz célébré aux Etats-Unis, est désormais co-propriétaire du club en difficulté The Eddy, où il est manager du groupe de la maison, mené par la chanteuse (et sa petite amie) Maja (Joana Kulig).Alors qu'Elliot apprend que son partenaire professionnel Farid ( Tahar Rahim ) pourrait être impliqué dans des pratiques douteuses dans le club, des secrets commencent à se révéler, y compris de la part de la femme de Farid, Amira (Leïla Bekhti). Quand la fille adolescente d'Elliot, Julie ( Amandla Stenberg ) arrive soudainement à Paris pour vivre avec lui, sa vie personnelle et sa vie professionnelle comment à se défaire.Chazelle, Alan Poul et Jack Thorne ont développé la série.