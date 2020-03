Tales from the Loop : nouveau trailer pour la série Amazon

News Séries

Les contes étranges et intrigants de la ville et des gens qui vivent au dessus de la "loop", une machine construite pour déverrouiller et explorer les mystères de l'univers , arrive sur Amazon.

Le service de streaming a dévoilé un nouveau trailer pour sa série Tales from the Loop :









La série débutera le. Elle mettra en scène Rebecca Hall Paul Schneider , Daniel Zolghadri, Duncan Joiner et Jonathan Pryce Tales from the Loop est créée par Nathaniel Halpern , qui a écrit les 8 épisodes de la saison et qui produit également la série.