Quelques changements sur le site

Pendant quelques mois, le côté news du site va un peu se réduire.

Parce que nous travaillons sur une nouvelle version (on refait tout de A à Z) et que nous ne sommes que deux à gérer tout le site (sans compter bien sûr nos merveilleux critiques et Alice pour les vidéos), nous devons y aller un peu plus doucement côté news afin de pouvoir avancer vite pour cette nouvelle version du site qui s'éternise.



Nous allons toujours continuer de traiter les news mais d'une manière un peu différente afin de nous dégager du temps.



Pour les renouvellements et annulations, désormais, ça se passera sur cette page que nous mettrons à jour à chaque nouvelle news : statuts des séries.



Pour les audiences, nous mettrons à jour directement les fiches séries (à l'onglet audiences). Il n'y aura pas le taux mais tout ça rentrera dans l'ordre avec la nouvelle version pour laquelle nous avons prévu pas mal de trucs sympas concernant les audiences.



Nous allons également vous tenir à jour sur notre page Facebook. On y mettra également des petites news casting ou des news que l'on pense importante.



Pour tout ce qui est calendrier, bien évidemment, il y a toujours notre page programmation qui sera à jour comme d'habitude.



Nous continuons aussi de faire des critiques et les vidéos seront toujours mises au fur et à mesure !



Finalement, seul l'aspect news sera impacté. Mais disons que c'est pour mieux revenir dans quelques mois !



Nous avons réellement hâte de vous montrer les nouveautés qui vous attendent !



Merci à tous pour votre fidélité, vous êtes notre moteur !