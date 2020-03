Une saison 6 pour Lucifer sur Netflix ?

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/03/2020 à 17h38 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Lucifer - Netflix

Lucifer pourrait-elle revenir sur Netflix pour une sixième saison ?

Attention fans de Lucifer, il se pourrait que la série revienne sur Netflix.



Après l'avoir sauvé de l'annulation il y a quelques temps, la chaîne Netflix n'a peut-être pas encore dit son dernier mot par rapport à la série Lucifer.



En effet, les showrunners de Lucifer, Ildy Modrovich et Joe Henderson, ont dealé leur présence aux commandes de la série pour une potentielle saison 6. Tout semble montrer un éventuel retour de la série si ce n'est l'acteur principal, Tom Ellis, qui n'a pas encore signé de contrat pour un retour. Néanmoins, tout est en train de se négocier et une saison 6 pour Lucifer pourrait bien voir le jour.



Pour rappel, la saison 5 de Lucifer se composera de 16 épisodes et sera diffusée en deux parties (8 épisodes d'un côté et 8 de l'autre).



Heureux ?

Source : TV Line