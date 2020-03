Pas de saison 2 pour Almost Family sur FOX

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/03/2020 à 16h39 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Almost Family - FOX

FOX a annulé sa série Almost Family après une seule saison.

Une saison et puis c'est tout ! La chaîne FOX vient d'annuler sa nouveauté Almost Family. Rien d'étonnant étant donné que la fin de la saison 1 a déjà été relayée au samedi soir...



Almost Family suivait trois femmes qui se découvrent soeurs quand l’une d’entre elles découvre la vérité sur son père, médecin réputé pour la fertilité.



Que pensez-vous de cette annulation ?

Source : TV Line