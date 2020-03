Une date pour Stargirl sur CW

News Séries

La CW programme la première saison de Stargirl.

Stargirl atterrira finalement au printemps. Le dernier ajout à l'univers de DC débutera le lundi 11 mai sur DC Universe, et le lendemain, le mardi 12 mai sur CW.



Selo, sa description officielle, Stargirl suit la lycéenne Courtney Whitmore qui déménage à Blue Valley dans le Nebraska... et inspire un groupe de jeunes héros improbable à arrêter les méchants du passé.



Brec Bassinger joue le rôle de Courtney/Stargirl. Le casting est complété par Luke Wilson, Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone.



Le personnage de Stargirl a été créé par Geoff Johns en 1999; il s'est inspiré de sa soeur qui a été tuée en 1996 par une explosion d'avion. Johns sera showrunner et producteur exécutif aux côtés de Melissa Carter (co-showrunner), Greg Berlanti et Sarah Schechter.

