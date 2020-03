Flack et Florida Girls annulées

News Séries

Seriesaddict.fr le 06/03/2020 à 15h04 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2019 - Pop

Pop fait le ménage dans ses séries en annulant Flack et Florida Girls.

La chaîne a annulé Flack juste avant le lancement de sa deuxième saison, ainsi que Florida Girls, qu'elle avait pourtant renouvelé pour une saison 2 en octobre dernier. Les studios derrière les deux séries les proposeront à d'autres chaînes.



Best Intentions, nouvelle série adolescente d'Adam Age, a été annulée également, avant son lancement.



Ces annulations signifient que les seules séries encore au programme sur la chaîne sont One Day at a Time et Schitt's Creek.



Mother Mary, un pilote de comédie de Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) qui ré imagine l'histoire de la vierge Marie; "que se passerait-il si la femme la plus irresponsable et la plus fainéante sur Terre était fécondée par l'immaculée conception" n'a pas encore été annulé.



Flack aurait du revenir le vendredi 13 mars.

Source : TV Line