Pas de saison 2 pour The Rook

News Séries

Seriesaddict.fr le 06/03/2020 à 15h42 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Starz

Starz vient d'annuler sa série The Rook.

La série de science-fiction qui mettait en scène Emma Greenwall et Olivia Munn ne reviendra pas pour une saison 2.





Librement basée sur le roman de 2012 de Daniel O'Malley, The Rook suivait Myfanwy, un agent travaillant pour une branche très secrète du gouvernement Britannique qui gère ce qui concerne les "Extreme Variant Abilities". Elle se réveille dans le pilote, sans savoir qui elle est ni ce qu'elle peut faire, et a passé une grande partie de la première saison à chercher qui voulait la tuer.La première saison de 8 épisodes diffusée cet été a réunit en moyenne 225 000 spectateurs avec un taux de 0.04 sur la cible des 18/49 ans, se plaçant sixième des drames de la chaîne.Certains lecteurs qui avaient apprécié le roman ont été déçu de voir la série délaisser son ton léger pour un ton plus sérieux et réaliste.

Source : TV Line