Une date pour la dernière saison de The 100

06/03/2020

Sur une autre note, le début de la fin de The 100 est proche.

Après 84 épisodes, une poignée de sauts dans le temps et plus de morts tragiques qu'on ne pourrait les compter, le drame de science-fiction reviendra pour sa septième et dernière saison le mercredi 20 mai prochain.





Si la volonté des créateurs était de terminer la série pour éviter qu'elle ne dure trop longtemps, ils n'en ont pas fini avec son univers, puisqu'un spin-off de The 100 est en préparation. L'intrigue se déroulera très longtemps avant celle de la série originale.Le spin-off potentiel suivrait un groupe de survivants sur le sol alors qu'ils apprennent à survivre dans un monde dangereux tout en se battant pour créer une nouvelle société, meilleure que l'ancienne.The CW a aussi annoncé que la saison 2 de In The Dark reviendrait le

Source : TV Line