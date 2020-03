Trailer pour la saison 3 de Ozark

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/03/2020 à 09h51 par Amelie Brillet

2020 - Netflix

Netflix a diffusé un trailer pour la saison 3 de sa série Ozark.

Le couple marié le plus toxique va finalement chercher de l'aide.





Comme on peut le voir dans le trailer de la, Marty et Wendy font appel à un conseiller conjugal pour essayer de sauver leur mariage sur le point d'imploser. Mais tout ne se passe pas au mieux comme on peut l'imaginer, surtout quand on sait que Marty soudoie le conseiller pour qu'il soit en sa faveur.La saison 3 reprendra six mois après les événements du season finale de la saison 2.