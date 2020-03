Pas de saison 2 pour AJ and the Queen

News Séries

09/03/2020 par Charlotte Papet

2020 - Netflix

Netflix a annulé sa série AJ and the Queen après une seule saison.

C'est la fin pour AJ and the Queen, la série menée par RuPaul, qui vient d'être annulée à l'issue de sa seule et unique saison.







La série mettait en scène RuPaul dans le rôle de Robert Lee (Alias Ruby Red), dont le rêve d'ouvrir son propre club de Drag Queen avait été écrasé quand son petit ami arnaqueur ( Josh Segarra ) s'était enfui avec ses économies. Espérant laisser le drame derrière lui, Robert avait pris la route pour un drag tour à travers le pays sans se rendre compte qu'un enfant, AJ (Izzy G.), s'était caché à l'arrière de son camping car.Le casting comptait aussi Tia Carrere , Michael Leon Wooley et Katerina Tannenbaum AJ and the Queen était une co-création de RuPaul et de Michael Patrick King . La première saison contenait des apparitions d'une vingtaine de concurrents de la télé-réalité de RuPaul, RuPaul’s Drag Race.

