The Undoing : date et trailer pour la nouvelle série HBO

HBO vient de dévoiler une date et un trailer pour sa mini-série The Undoing.

Menée par Nicole Kidman et Hugh Grant, The Undoing débutera le 10 mai prochain. La mini-série est créée par David. E. Kelley et réalisée par Susanne Bier.





Basée sur You Should Have Known, le roman de Jean Hanff Korelitz, la série en six épisodes est centrée sur Grace Sachs (Kidman), qui vit la vie qu'elle a toujours souhaité. Elle est une thérapeute qui a du succès, a un mari dévoué (Grant) et un jeune fils (Noah Jupe) qui fait partie d'une école privée d'élite à New York. En une nuit une faille s'ouvre dans sa vie : une mort violente, un mari disparu et, à la place d'un homme qu'elle pensait connaître, ne reste qu'une série de terribles révélations. Grace doit alors délaisser sa vie pour en créer une nouvelle, pour elle et pour son fils. Ismael Cruz Cordova , Matilda De Angelis, Lily Rabe Noma Dumezweni et Sofie Gråbøl complètent le casting.

Source : Deadline