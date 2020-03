Home Before Dark : trailer pour la nouvelle série Apple TV+

News Séries

Le premier trailer pour la mystérieuse Home Before Dark est là !

La nouvelle série D'Apple TV+ débutera le vendredi 3 avril.





La première saison de 10 épisodes est inspirée par les rapports de la jeune journaliste d'investigation Hilde Lysiak. Elle suit une jeune fille (Brooklynn Prince) qui déménage de Brooklyn à la petite ville au bord d'un lac que son père (Jim Sturgess) avait laissé derrière lui. Là bas, sa poursuite bornée de la vérité la conduit à déterrer une affaire non résolue que tout le monde en ville, son père y-compris, a essayé d'enterrer.Le casting de Home Before Dark, créée par Dana Fox et Dara Resnik Creasey , est complété par Abby Miller Aziza Scott , et Louis Herthum