Une saison 2 pour Truth Be Told sur Apple TV+

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/03/2020 à 15h44 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - Apple TV+

Apple continue à attribuer de nouvelles saisons à ses séries originales, en renouvelant Truth Be Told pour une saison 2.

La série créée par Nichelle Tramble Spellman, produite par et avec Octavia Spencer, qui avait été présentée comme une série limitée, avait tout de même été conçue pour durer plusieurs saisons. Elle prend désormais la forme d'une anthologie, à la façon de The Sinner ou Trial & Error, où le personnage principal reste, mais les autres personnages et l'histoire changent.





Spencer reprendra son rôle de Poppy Parnell dans la saison 2, qui se déroulera autour d'un nouveau cas. La première saison de truth Be Told suivait Parnell, auteure d'un podcast, qui rouvrait le cas de meurtre qui avait fait d'elle un phénomène national, et se retrouvait face à face avec l'homme qu'elle avait peut-être mis par erreur derrière les barreaux.Truth Be Told rejoint les séries Apple qui ont débuté, ou sont sur le point de débuter, et ont déjà reçu la commande d'une nouvelle saison. parmi elles, Home Before Dark, Little America, Mythic Quest: Raven’s Banquet, Dickinson, See, Servant et For All Mankind. The Morning Show reviendra aussi pour une saison 2.

Source : Deadline