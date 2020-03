The English Game : date et trailer pour la série Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/03/2020 à 16h42 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Netflix vient de dévoiler une date et un trailer pour sa nouvelle série, The English Game.

"C'est plus que du foot", nous prévient le trailer de Netflix pour le drame d'époque sur le football écrit par Julian Fellowes, The English Game, qui sera diffusée à partir du vendredi 20 mars.





Le drame en 6 parties retrace les origines du foot et comment ceux impliqués dans sa création sont parvenus à s'unir malgré leur différences de classe pour faire de ce jeu le sport le plus populaire au monde.La série mettra en scène Edward Holcroft , Kevin Guthrie, Charlotte Hope James Harkness , Niamh Walsh, Gerard Kearns , Joncie Elmore, Sam Keeley Daniel Ings , Kate Dickie, Henry Lloyd Hughes, Kate Phillips, Ben Batt , Sylvestra Le Touzel, Harry Michell et Anthony Andrews.