Nouvelles séries TV mars 2020 : Breeders, Little Fires Everywhere, Devs...

Breeders - 2020 - FX

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en mars 2020 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de mars :



DIMANCHE 1ER MARS



Dispatches From Elsewhere - AMC

Synopsis : Série d'anthologie. Un groupe de gens ordinaires qui tombent sur un puzzle caché juste derrière le voile de la vie quotidienne. Ils découvrent rapidement que le mystère est plus complexe que ce qu'ils pouvaient l'imaginer.

Note d'envie de voir la série : 8/10









LUNDI 2 MARS



Breeders - FX

Synopsis : Paul et Ally jonglent avec des carrières à temps plein, des parents vieillissants, une hypothèque, des bouleversements dans leur relation et les aléas de la parentalité avec leurs jeunes enfants, Luke et Ava - explorant le fameux paradoxe parental : il est possible, au même moment, d'aimer votre enfant tout en le détestant.

Note d'envie de voir la série : 8/10









JEUDI 5 MARS



Devs - FX

Synopsis : Lily Chan, une jeune ingénieure en informatique, soupçonne son employeur - l’entreprise technologique de pointe Amaya - d’être responsable du meurtre de son petit ami.

Note d'envie de voir la série : 7/10









VENDREDI 6 MARS



Amazing Stories - Apple TV+

Synopsis : La série réimagine la série d'anthologies de Steven Spielberg au milieu des années 1980. Elle promet de "transporter le public vers des mondes d'émerveillement à travers l'objectif des réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs du moment".

Note d'envie de voir la série : 7/10









VENDREDI 13 MARS



Bloodride (2020) - Netflix

Synopsis : Les passagers condamnés à bord d'un bus spectral se dirigent vers une horrible destination inconnue dans cette série d'anthologies d'horreur délicieusement macabre.

Note d'envie de voir la série : 7/10









LUNDI 16 MARS



The Plot Against America - HBO

Synopsis : Basée sur le roman de Philip Roth. La série imagine une autre histoire américaine racontée à travers les yeux d'une famille juive ouvrière du New Jersey, qui observe l'évolution politique de Charles Lindbergh, héros aviateur et populiste xénophobe, qui devient président et tourne le pays vers le fascisme.

Note d'envie de voir la série : 8/10









MERCREDI 18 MARS



Motherland: Fort Salem - Freeform

Synopsis : Trois jeunes femmes en formation de base en magie de combat s'apprêtent à utiliser cette magie de manière terrifiante. Dans ce monde, les rôles traditionnels de genre et de pouvoir sont inversés, les femmes aux premières lignes, la lutte imminente et les menaces terroristes frappent notre monde, mais avec des tactiques et des armes surnaturelles.

Note d'envie de voir la série : 6/10







Little Fires Everywhere - Hulu

Synopsis : Basée sur le bestseller de Celeste Ng, la série se déroule en 1990 dans le quartier aisé de Shaker Heights d’une ville de l’Ohio, et s’intéresse à la thématique de la maternité à travers différentes familles.

Note d'envie de voir la série : 9/10









JEUDI 19 MARS



Ruthless - BET+

Synopsis : Spin-off de "The Oval" qui suit Ruth Truesdale alors qu'elle est forcée de jouer gentiment avec un culte religieux scandaleux de puissants fanatiques de sexe fou dans l'espoir de se libérer et de libérer sa fille.

Note d'envie de voir la série : 5/10









VENDREDI 20 MARS



Self Made - Netflix

Synopsis : Quand la légendaire entrepreneure et philanthrope afro-américaine, Madame C.J. Walker, alias Sarah Breedlove, renaît de ses cendres pour devenir une pionnière et une magnat des cheveux noirs, elle devient la première afro-américaine, millionnaire autodidacte américaine.

Note d'envie de voir la série : 8/10







The English Game - Netflix

Synopsis : Deux footballers du XIXème siècle, dans des classes opposées se battent pour changer le jeu, et l'Angleterre, pour toujours.

Note d'envie de voir la série : 6/10









MARDI 24 MARS



Council of Dads - NBC

Synopsis : La vie de Scott Perry est bouleversée par un diagnostic potentiellement terminal. Face à la mortalité, lui et son épouse, Robin, réunissent un groupe unique d’amis soigneusement choisis pour soutenir sa famille et la guider à travers les hauts et les bas des nombreux défis de la vie.

Note d'envie de voir la série : 6/10









VENDREDI 27 MARS



Vagrant Queen - Syfy

Synopsis : Elida, de l'enfant reine au paria orphelin, alors qu'elle fouille les coins perfides de la galaxie, toujours une longueur d'avance sur le gouvernement de la République pour éteindre sa lignée. Lorsque son vieil ami Isaac se présente en affirmant que sa mère Xevelyn est toujours en vie, ils partent avec leur nouvel allié, Amae, pour organiser un sauvetage qui la ramènera dans le cœur périlleux de son ancien royaume et affrontera un ennemi mortel, le commandant Lazaro.

Note d'envie de voir la série : 6/10









LUNDI 30 MARS



Almost Paradise - WGN America

Synopsis : Alex Walker, un ancien agent de la DEA américaine a été contraint à une retraite anticipée. Autrefois l'agent secret le plus ingénieux de la DEA, la combinaison de la trahison de son partenaire et d'une bataille potentiellement mortelle contre l'hypertension l'a éloigné autant de la folie avant de se rendre... sur une petite île tropicale de l'archipel des Philippines. Il dirige maintenant la boutique de cadeaux de l'hôtel de luxe de l'île, reçoit ses paiements d'invalidité à la base navale américaine et gère généralement sa transition de Jason Bourne à Jimmy Buffett. Mais le complexe de luxe de l'île a attiré une élite riche, puissante et parfois criminelle du monde entier, souvent en collision avec Alex. Malgré tous ses efforts pour commencer une nouvelle vie tranquille, il s'est replongé dans un monde de personnes dangereuses et de situations mortelles, soit par le biais de ses amis de la police locale, soit en rencontrant des gens de son ancienne vie. Et le problème, c'est qu'il aime ça.

Note d'envie de voir la série : 4/10









