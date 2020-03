News Séries

Seriesaddict.fr le 11/03/2020 à 08h38 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - HBO

HBO vient d'annoncer une date et de diffuser un teaser pour sa nouvelle série The Third Day.

The Third Day, mini-série qui met en scène Jude Law, débutera le lundi 11 mai :





La série de six épisodes racontera trois histoires bien distinctes mais inter-connectées.The Third Day est une co-production de Sky et HBO.