Central Park : date et trailer pour la série animée Apple TV+

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/03/2020 à 08h39 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - Apple

Apple a dévoilé un nouveau trailer pour sa comédie musicale animée Central Park, du créateur de Bob's Burger Loren Bouchard.

Kristen Bell et Josh Gad refont équipe pour un projet animé, mais on est bien loin de La Reine des Neiges ! Ils font partie du casting de voix de Central Park, qui débutera le vendredi 29 mai, pour une saison de 10 épisodes.





Central Park suit les Tillermans, une famille qui vit à Central Park. Le manager du parc Owen ( Leslie Odom Jr. ) et sa femme journaliste Paige ( Kathryn Hahn ) y élèvent leurs enfants (joués par Bell et Tituss Burgess ), tout en combattant l'héritière Bitsy Brandenham et son assistant qui aimeraient transformer le parc en appartements.Le casting de voix est complété par Daveed Diggs et Stanley Tucci