Pas de saison 3 pour Impulse sur YouTube

le 11/03/2020

2019 - Youtube

YouTube a annulé son drame de science fiction Impulse après deux saisons.

C'est la showrunner Lauren LeFranc qui l'a annoncé sur Twitter, Youtube a décidé de ne pas continuer avec une de ses trois dernières séries, le thriller surnaturel Impulse. La décision intervient 5 mois après la diffusion de la saison 2, en octobre 2019.



On y suivait Maddie Hasson dans le rôle d'Henrietta “Henry” Cole, une ado rebelle de 16 ans qui s'est toujours sentie différente de ses pairs, et veut quitter sa petite ville natale. Durant un événement traumatisant, elle réalise qu'elle a le pouvoir de se téléporter.



Missi Pyle, Sarah Desjardins, Enuka Okuma et Craig Arnold complétaient le casting.



LeFranc a indiqué que les producteurs avaient essayé, sans succès, de trouver une nouvelle maison pour Impulse.