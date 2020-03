Coronavirus : le monde des séries à l'arrêt

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/03/2020 à 11h30 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Le monde des séries s'est arrêté à cause du coronavirus.

Plusieurs semaines après le début de l'épidémie, le monde des séries commence à en voir les conséquences. Plusieurs acteurs et membres de staff ont été testés positifs, menant à l'arrêt de la production de plusieurs d'entre elles avant que tous les tournages soient plus ou moins fermés.



Cela vaut pour les séries en cours mais aussi pour les pilots commandés en vue des upfronts.



Les arrêts de production sont valables pour au moins trois semaines. A voir comment cela va se jouer dans les prochaines semaines.



Le coronavirus a eu raison de Fargo dont la diffusion a été retardée à une date inconnue. Mais aussi plusieurs séries qui devaient se terminer cette année comme Empire (2014) et Supernatural. Les series finale de ces séries n'ont pas eu le temps d'être filmés, laissant éventuellement un goût d'inachevé. A savoir que la remise en production pour un seul épisode coûte extrêmement cher et n'est pas forcément justifié du côté financier... A voir donc si les chaînes feront l'effort pour satisfaire les fans. Il se pourrait qu'un épisode spécial soit proposé pour terminer les séries comme il se doit.



Le cas est un peu différent pour Superstore mais tout aussi complexe. America Ferrera devait faire ses adieux dans le dernier épisode de cette saison qui, évidemment, n'a pas été filmé. Il se pourrait que celui-ci le soit à la rentrée.



Concernant les grands événements séries, tous les festivals sont bien sûr annulés, tout comme le Comic-Con. Les upfronts, quant à eux, devraient se faire en ligne.