Pas de saison 4 pour Vida, une date pour la dernière saison

21/03/2020

Après trois saisons, Starz s'apprête à dire au revoir à son drame Vida.

La série, qui a commencé par l'histoire de deux sœurs américano-méxicaines qui sont rentrées chez elles, à l'est de Los Angeles, pour les funérailles de leur mère. Vida reviendra pour sa troisième et dernière saison le dimanche 26 avril, et nous propose un premier teaser :







La série met en scène Melissa Barrera, Mishel Prada, Ser Anzoategui, Chelsea Rendon, Carlos Miranda et Maria Elena Laas.

