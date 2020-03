Le lancement de The Walking Dead: World Beyond repoussé

News Séries

2020 - AMC

Une autre série que l'on attend repousse son arrivée à cause de la crse sanitaire liée au coronavirus. AMC a choisi de de repousser la sortie du spin-off The Walking Dead: World Beyond.

World Beyond aurait du démarrer le dimanche 12 avril, juste après le season finale de la saison 10 de The Walking Dead. À l'heure actuelle, on sait juste qu'il démarrera "plus tard cette année", selon un tweet du compte officiel de la série originale.





Pour rappel, The Walking Dead: World Beyond suivra la première génération qui a grandi dans le monde post-apocalyptique rempli de zombies.Le casting compte Alexa Mansour Nico Tortorella et Julia Ormond

