La fin de la saison 10 de The Walking Dead retardée

Seriesaddict.fr le 25/03/2020 à 17h52 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - AMC

The Walking Dead va clôturer sa saison 10 plus tôt que prévu, sans le season finale prévu.

La crise sanitaire liée au coronavirus a empêché AMC de compléter la post-production du season finale de la saison 10. La saison se terminera donc le 5 avril prochain, avec l'épisode 15. Le finale prévu sera quant à lui diffusé en tant qu'épisode spécial plus tard dans l'année.





La nouvelle intervient quelques jours après qu'AMC ait annoncé reporter le second spin-off, The Walking Dead: World Beyond , pour les mêmes raisons.

Source : TV Line