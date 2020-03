Séries impactées par le coronavirus : Stargirl, Legacies, Grey's Anatomy...

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/03/2020 à 17h18 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Grey's Anatomy - 2019 - ABC

On fait le point sur les événements séries liés au coronavirus.

La pandémie impacte beaucoup le monde des séries, voici ce qu'il faut retenir de ces derniers jours :



- Grey's Anatomy : La saison 16 va se terminer plus tôt que prévue. C'est le 9 avril que le season finale sera diffusé. Seuls 21 épisodes sur les 25 commandés seront ainsi diffusés.



- Stargirl : le lancement de la série est repoussé d'une semaine. Alors que celui-ci devait se faire le 11 mai, c'est finalement le 18 mais que la série débutera.



- {{Into the Dark]] / Legacies : Legacies entre en pause, n'ayant plus d'épisodes de prêts à diffuser. Cela implique le retour précoce de Into the Dark avec sa saison 2 à partir du 16 avril. Nous ne savons pas quand Legacies reviendra. Pour rappel, les deux séries ont été renouvelées pour des saisons 3.



- The Undoing : Le lancement de la série a été annulé pour l'instant. Celui-ci devait se faire le 10 mai. La série devrait débuter à l'automne.



- Will & Grace : Le deuxième series finale de la série, intitulé "It’s Time", sera proposé le 23 avril.



- CW diffuse des rediffusions à la place de nouveaux épisodes pour plusieurs de ses séries. Cela vaut pour The Flash (2014) ou encore Legends of Tomorrow. Roswell, New Mexico, Charmed et Nancy Drew, quant à elle, devraient continuer à proposer de nouveaux épisodes.



- FBI et The Resident vont raccourcir leur saison. La saison 2 de FBI se terminera le 31 mars, laissant trois épisodes de côté. La saison 3 de The Resident se terminera le 7 avril avec son 20e épisode. Trois épisodes sont également laissés de côté.