Une saison 2 pour Locke & Key

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/03/2020 à 18h40 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Netflix a renouvelé sa série Locke & Key.

Excellente nouvelle pour les fans de la nouvelle série Netflix, Locke & Key, celle-ci reviendra pour une saison 2.



La série Locke & Key qui trois frères et sœurs, après la mort de leur père, qui emménagent dans une maison remplie de clés qui tordent la réalité, qui pourraient bien être connectées au meurtre de leur père.







La saison 2 de la série devrait nous donner son lot de suspens avec notamment la fraterie qui embrasse de plus en plus son nouveau rôle !



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Aimez-vous la série Locke & Key ?

Source : TV Line