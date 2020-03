V Wars et October Faction annulées sur Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 31/03/2020 à 20h36 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Deux séries récentes de Netflix n'auront pas droit à des saisons 2 ; V Wars et October Faction.

V-Wars, le drame basé sur le bestseller de 2012 de Jonathan Maberry était par Ian Somerhalder dans le rôle du Docteur Lucas Swann, qui est entré dans un monde d'horreur sans nom quand une mystérieuse maladie a transformé son meilleur ami, Michael Fayne, en prédateur meurtrier se nourrissant d'autres humains.





Netflix et Somerhalder, qui a aussi réalisé la série, sont en discussion à propos de potentiels autres projets. October Faction suivait les chasseurs de monstres Fred ( J.C. MacKenzie ) et Deloris Allen ( Tamara Taylor ) qui, après la mort du père de Fred, retournent dans leur ville natale du haut de l'Etat de New York avec leurs enfants adolescents. Alors que la famille s'ajuste, Fred et Deloris doivent cacher leur identité de membres d'une organisation secrète. Ils découvrent aussi que leur petite ville n'est pas aussi idyllique qu'ils ne le pensent.

Source : Deadline