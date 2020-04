Une saison 3 pour la série Shrill

News Séries

Hulu a renouvelé sa comédie Shrill pour une saison 3.

La plateforme de streaming a renouvelé sa comédie encensée par la critique Shrill pour une saison 3 de 8 épisodes, soit le même nombre que pour la saison 2.





Menée et co-créée par Aidy Bryant , Shrill a aussi été développée par la showrunner Alexandra Rushfield et Lindy West, et s'inspire du livre de West, Shrill: Notes from a Loud Woman.Le casting est complété par Lolly Adefope Ian Owens et Patti Harrison.