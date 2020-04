Nouvelles séries TV avril 2020 : Run, Home Before Dark, Tales from the Loop...

News Séries

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en avril 2020 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois d'avril :



JEUDI 2 AVRIL



Broke - CBS

Synopsis : Un homme né dans une famille riche est déshérité par son père, le forçant à s’installer dans le domicile de sa soeur, Resedade, avec son épouse. Les deux frères et sœurs doivent alors se reconnecter.

Note d'envie de voir la série : 5/10









VENDREDI 3 AVRIL



Home Before Dark - Apple TV+

Synopsis : Une jeune fille venant d'une grande ville découvre des indices pour résoudre une affaire classée en rendant visite à son père dans sa petite ville au bord d'un lac.

Note d'envie de voir la série : 8/10







Tales from the Loop - Amazon Prime Video

Synopsis : La ville et les personnes qui vivent au-dessus de "The Loop", une machine qui permet d'explorer les mystères de l'univers.

Note d'envie de voir la série : 9/10









LUNDI 6 AVRIL



The Big Show Show - Netflix

Synopsis : Lorsque la fille adolescente de Big Show vient vivre avec lui, sa femme et ses deux autres filles, il devient rapidement en infériorité numérique. Malgré sa taille et son poids, il n'est plus le centre d'attention.

Note d'envie de voir la série : 4/10







Flipped - Quibi

Synopsis : Le couple chroniquement sous-employé Jann et Cricket Melfi sont des « experts » autoproclamés de la rénovation domiciliaire qui sont plus que confiants d'être le prochain grand duo de célébrités de la télévision. Les rêves du couple sans idée de la gloire et de la gloire du câble de base sont déraillés lorsqu'ils se font kidnapper par des membres d'un cartel de la drogue et sont obligés de rénover leurs maisons tentaculaires.

Note d'envie de voir la série : 9/10







Most Dangerous Game - Quibi

Synopsis : Bien décidé à prendre soin de sa femme enceinte avant qu'une maladie en phase terminale ne prenne sa vie, Dodge Maynard accepte une offre de participer à un jeu mortel où il découvre bientôt qu'il n'est pas le chasseur... mais la proie.

Note d'envie de voir la série : 9/10







Survive - Quibi

Synopsis : Jane veut mettre fin à tout. Mais un accident d'avion fait presque le boulot pour elle. Elle se sort tout de même de l'épave, avec le seul autre survivant et un nouvel objectif pour rester en vie. Ensemble, ils se lancent dans un voyage déchirant hors de la nature, luttant contre des conditions brutales.

Note d'envie de voir la série : 9/10









VENDREDI 10 AVRIL



Brews Brothers - Netflix

Synopsis : Brews Brothers suit deux frères, Wilhelm et Adam Rodman, qui se retrouvent à la tête d’une brasserie. Chacun est un génie de la bière - un braumeister - mais ils ne pourraient pas être plus différents dans leurs techniques de fabrication de la bière et leurs personnalités.

Note d'envie de voir la série : 6/10









DIMANCHE 12 AVRIL



Run (2020) - HBO

Synopsis : Ruby vit une existence ordinaire quand un jour elle reçoit un message l'invitant à remplir un pacte de jeunesse, promettant le véritable amour et la réinvention de soi, en sortant de sa vie pour faire un voyage avec son plus ancien crush.

Note d'envie de voir la série : 9/10









LUNDI 13 AVRIL



The Baker and the Beauty - ABC

Synopsis : Basée sur la série israélienne. Daniel Garcia travaille dans la boulangerie familiale et fait tout ce que ses parents et ses frères et soeurs cubains attendent de lui. Mais lors d’une nuit sauvage à Miami, il rencontre Noa Hamilton, une superstar internationale et nabab de la mode, et sa vie passe sous les projecteurs. Ce couple improbable va-t-il bouleverser leurs vies et amener leurs familles dans un affrontement culturel ?

Note d'envie de voir la série : 4/10







Paradise Lost (2020) - Spectrum

Synopsis : Un homme qui retourne au Mississippi avec son partenaire psychiatre de Palo Alto, pour découvrir un mystère qui doit être résolu, d'une manière légèrement inhabituelle.

Note d'envie de voir la série : 4/10









MERCREDI 15 AVRIL



Mrs. America - FX

Synopsis : L'Histoire vraie du mouvement pour ratifier l'amendement de l'égalité des droits, et le contrecoups inattendu mené par la conservatrice Phyllis Schlafly. A travers les yeux des femmes de cette ère, à la fois Schlafly et les féministes de seconde vague, la série explore comment l'un des champs de batailles les plus dur a donné place à la Majorité Morale et changé pour toujours le paysage politique.

Note d'envie de voir la série : 7/10







Outer Banks - Netflix

Synopsis : Sur une île de nantis et de démunis, l'adolescent John B enrôle ses trois meilleurs amis pour chasser un trésor légendaire lié à la disparition de son père.

Note d'envie de voir la série : 4/10









VENDREDI 17 AVRIL



#blackAF - Netflix

Synopsis : Un père adopte une approche irrévérencieuse et honnête de la parentalité et des relations.

Note d'envie de voir la série : 6/10









LUNDI 20 AVRIL



The Midnight Gospel - Netflix

Synopsis : Clancy, un astronaute avec un simulateur multiverse défectueux qui quitte le confort de sa maison pour interviewer des êtres vivant dans des mondes mourants.

Note d'envie de voir la série : 6/10









VENDREDI 24 AVRIL



Defending Jacob - Apple TV+

Synopsis : Série limitée basée sur le best-seller de William Landay, publié en 2012. La série suit l'avocat Andy Barber après que son fils Jacob, âgé de 14 ans, soit accusé de meurtre. Les allégations ont un impact majeur sur la famille d’Andy, qui doit réévaluer ce qu’il pense savoir de son enfant.

Note d'envie de voir la série : 7/10









DIMANCHE 26 AVRIL



Penny Dreadful: City of Angels - Showtime

Synopsis : Dans les années 1930, il s'agit du chapitre suivant dans la franchise Penny Dreadful. La série, décrite comme la "descente spirituelle" de la série originale de trois saisons, aura un casting entièrement nouveau. L'histoire commence à Los Angeles, en 1938, un endroit et une époque profondément marquée par le folklore et la tension sociale Mexicano-Américaine. Enracinée dans le conflit entre les personnages connectés à la deité Santa Muerte et d'autres alliés avec le Diable. Penny Dreadful: City of Angels explorera ce mélange excitant entre le surnaturel et la réalité inflammable de l'époque, créant de nouveaux mythes et dilemnes moraux dans un arrière plan réel.

Note d'envie de voir la série : 7/10







Normal People - BBC3

Synopsis : Adaptation du roman à succès de Sally Rooney, Normal People. La série suit Marianne et Connell, d'horizons différents mais de la même petite ville d'Irlande, alors qu'ils se faufilent dans la vie romantique de l'autre.

Note d'envie de voir la série : 6/10









LUNDI 27 AVRIL



Never Have I Ever - Netflix

Synopsis : La vie compliquée d’une adolescente amérindienne de la première génération des temps modernes, inspirée par la propre enfance de Kaling.

Note d'envie de voir la série : 7/10









Quelles sont les nouveautés séries qui vous tentent le plus ? Lesquelles allez-vous suivre ?