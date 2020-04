Séries impactées par le coronavirus : Snowpiercer, I Know This Much Is True...

News Séries

On fait le point sur les événements séries liés au coronavirus.

La pandémie impacte beaucoup le monde des séries, voici ce qu'il faut retenir de ces derniers jours :



- I Know This Much Is True, la série limitée de six épisodes de HBO a été repoussée au dimanche 10 mai. La série mettant en scène Mark Ruffalo dans le rôle de jumeaux identiques aurait normalement du commencer le 27 avril.





- HBO a décidé de repousser la production de deux de ses séries phare, Barry et Succession . Après la fin de Game of Thrones et de Veep, les deux séries sont en effet devenues respectivement la meilleure comédie et le meilleur drame de la chaîne. Le délai de production ne devrait pas impacter l'éligibilité des séries aux Emmys.- HBO a aussi stoppé la production de ses autres séries en tournage, comme la saison 2 de The Righteous Gemstones . Elle a repoussé le début de la saison 2 de Euphoria , qui aurait du commencer très prochainement.- Showtime a fait plus d'ajustements à sa programmation : Black Monday et Billions , qui étaient en production de leur saison en cours/à venir quand la fermeture a eu lieu, diffuseront des saisons partielles, avec le reste des épisodes repoussés à une date ultérieure, quand la production pourra reprendre dans de bonnes conditions.Pour les deux séries, les finales de printemps arriveront à un point naturel dans les arcs de la saison.Billions débutera sa cinquième saison le 3 mai prochain comme prévu, mais ne diffusera que 7 épisodes avant de faire une pause. The Chi viendra alors pour remplir le vide : la saison 3, qui aurait du débuter le 5 juillet, arrivera dès le 21 juin avec une saison complète, déjà terminée.Black Monday, en cours de saison 2, ne diffusera quant à elle que 6 épisodes avant de faire une pause.- Pas de changement en revanche pour Penny Dreadful: City of Angels , qui a terminé la production de sa saison, et Empire (2014) n'aura jamais de vrai series finale. La dernière saison, qui avait une commande de 20 épisodes, prendra fin avec son épisode 18. Les producteurs devraient se servir de scènes de l'épisode 19, à moitié filmé, dans l'épisode 18 pour créer une meilleure fin- Plusieurs séries de NBC termineront leurs séries plus tôt que prévu, n'ayant pas pu terminer leur production avant la crise du coronavirus. Parmi elles, tous les drames de la franchise Chicago, Law & Order: Special Victim Unit, The Blacklist et New Amsterdam.Les séries de la mi-saison Manifest, Zoey’s Extraordinary Playlist et Will & Grace n'ont pas eu à changer leurs dates de season finale puisqu'elles ont des saisons plus courtes et ont pu terminer leur production à temps. Manifest se terminera le 6 avril, Zoey le 3 mai et Will & Grace le 23 avril.Voilà un petit résumé de toutes les dates de fin de saison des séries NBC : Manifest : 6 avril New Amsterdam (2018) : 14 avril- Chicago Med : 15 avril Chicago Fire : 15 avril Chicago PD : 15 avril Indebted : 16 avril Superstore : 23 avril Brooklyn Nine-Nine : 23 avril Will & Grace : 23 avril Law & Order: Special Victim Unit : 23 avril Zoey’s Extraordinary Playlist : 3 mai Good Girls : 3 mai The Blacklist : 15 maiD'ailleurs, New Amsterdam a décider de ne pas diffuser un épisode à venir sur une épidémie de grippe, qui aurait du être diffusé le 7 avril.- National Geographic a repoussé la première saison de sa série d'anthologie Genius : Aretha, qui aurait du débuter le 25 mai prochain. Aucune date n'a été annoncée. Snowpiercer , qui s'est fait attendre, arrivera un peu plus tôt que prévu. Le thriller post-apocalyptique de TNT, à la place du 31 mai.